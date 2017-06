Motivo do desfalque é o fato do defensor estar gripado.

Grêmio não terá o zagueiro Pedro Geromel para o duelo com a Chapecoense, nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Condá. Gripado, o defensor será desfalque e está fora da viagem a Chapecó. Outra baixa é o meia Gastón Fernández, com dores na lombar. Lucas Barrios, que seria baixa se o jogo fosse nesta quarta, está relacionado. O Tricolor fará o deslocamento de ônibus para Santa Catarina no início da tarde desta quarta.

Assim, o provável time do Grêmio tem Marcelo Grohe; Léo Moura, Thyere, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Barrios. Por conta do tratamento feito pelo centroavante durante os últimos dois dias, é possível cogitá-lo sendo preservado, no banco de reservas, com a entrada de Maicon ou Edílson no time. Com o primeiro, Arthur e Luan seriam avançados como meia e atacante, respectivamente. Com o lateral, Léo Moura passaria a fazer a função de meia e Luan vira o mais avançado do time.

Geromel não participou dos últimos dois treinos do Grêmio. Ficara fora do trabalho desta terça e já não estava entre os jogadores a ir ao aeroporto de Porto Alegre para tentar embarcar para Chapecó. Barrios estava na mesma situação, ao tratar pancadas no tornozelo, e ainda pode ficar fora do jogo, embora a tendência é que esteja em campo, até por participar do recreativo desta terça.

Gata Fernández também ficou fora dos treinos de terça e quarta, após entrar durante a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no domingo. O argentino inclusive deu assistência para o gol de Luan, em passe de letra dentro da pequena área.

A logística gremista ficou definida no fim desta manhã, após o recreativo disputado no CT Luiz Carvalho - trabalho idêntico ao que foi feito nesta terça, antes do jogo ser adiado para quinta. Como não havia garantia de condições de pouso em Chapecó ou Passo Fundo, o Grêmio fará seu deslocamento todo de ônibus desde Porto Alegre.

(Fonte: globoesporte.com)