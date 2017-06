A Polícia Civil de Concórdia, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Fronteira – DIC/Fron, concluiu a investigação sobre a adulteração de horímetro de uma retroescavadeira. Segundo o delegado de polícia, Alvaro Optiz, foi indiciado como autor do delito o jovem C.N., 30 anos.

No início do ano de 2016, a Prefeitura de Concórdia abriu um processo licitatório para a contratação de empresa para prestação de serviços de horas-máquinas, transporte de calcário/cascalho, guindaste com cesta aérea e guindaste com muck. A polícia relata que durante a execução dos trabalhos, a empresa que venceu a licitação, instalou um segundo horímetro na retroescavadeira e utilizava os dados registrados por este aparelho adaptado para o preenchimento das planilhas.

O delegado Álvaro comenta que essa empresa usava os números desse horímetro para fazer a cobrança, ao invés de se basear nas informações do equipamento original. “É necessário esclarecer que o horímetro instalado pelo investigado efetuava os registros apenas com a chave de ignição ligada, enquanto que o aparelho original efetuava os registros somente quando o motor da retroescavadeira estiva ligado. Assim, durante os intervalos de descanso (horário de almoço, por exemplo), o lapso temporal decorrido era contado como se a máquina estivesse efetivamente trabalhando”, afirma o delegado.

Pela estimativa da Polícia Civil, a conduta do investigado C. N. gerou um custo a mais de 25% ao valor final do contrato. Essa atitude resultou em um prejuízo de quase R$ 30 mil ao Município de Concórdia. O Inquérito Policial foi encaminhado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia.