O presidente do Legislativo de Irani, Vanderlei Canci (PP), protocolou na Sessão desta quarta-feira, dia 07, um projeto de Lei para acabar com o recesso feito na Câmara, no mês de julho. De acordo com ele, os vereadores já têm féria em janeiro, e mais 30 dias na metade do ano, é exagero.

A proposta será votada na próxima semana. “Certamente os demais vereadores concordam e o projeto será aprovado. Não é justo que todo trabalhador tenha 30 dias de férias e nós vereadores, 60. Isso é imoral e pretendemos mudar aqui em Irani. A ideia é que neste ano já, a Câmara trabalhe normalmente em julho”, explica Canci.

O vereador destaca também que se a proposta for aprovada, o Regimento Interno da Câmara e a Lei Orgânica do município serão alteradas. “São quatro Sessões por mês. Se estivermos em recesso e for preciso votar algum projeto, é preciso convocar as extraordinárias. A ideia é trabalhar normalmente em julho, pautas nós temos, trabalho não vai faltar”, argumenta ele.