Uma jovem de 17 anos teria sido rendida por dois homens na noite da última terça-feira, dia 06 em Irani. De acordo com os relatos, eles estariam em um carro escuro e teriam abordado a vítima por volta de 23:30h na Rua João Polmann, no Bairro Betiatto. Utilizando uma faca, eles obrigaram a jovem a manter relações sexuais com os dois.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Irani. A Polícia Civil já investiga o caso. No relato a jovem contou que teria desmaiado e ao acordar, os homens já haviam deixado o local. Ainda segundo as informações repassadas à polícia, os dois usavam toucas escuras.