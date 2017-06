Após investigações realizadas pela Polícia Civil, um dos suspeitos pelo assalto seguido de roubo no Auto Posto Matiello em linha São Paulo-Seara, ocorrido no dia 22 de maio, foi preso na tarde de hoje (07/06) pela Polícia Militar.



Identificado como Marcos Kovacic, 21 anos, foi abordado pela PM de Seara trafegando com uma Honda/Twister (MCC-8324) de cor vermelha, na Avenida Beira Rio. A moto com placa de Chapecó, possivelmente foi a mesma utilizada para o crime no posto de combustíveis e outros delitos na cidade de Seara.



Mandado



Conforme as polícias, o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto, pelo envolvimento em um caso latrocínio, roubo seguido de morte, cometido em Linha Chapada, no interior de Arvoredo, juntamente com outros que já estão presos. Esse caso ocorreu no ano passado no 01 de dezembro. Naquela ocasião a vítima, Orlando Santos foi agredida por três elementos e acabou falecendo dias depois no hospital. Após procedimentos na delegacia de Seara, foi entregue ao Presídio Regional de Concórdia onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Mariana DalPiaz/ Belos Montes