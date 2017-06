Três carros zero quilômetro serão sorteados

A tradicional Festa de Santo Antônio, Padroeiro de Concórdia, realizada pela Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, acontece no próximo domingo, dia 11. Além da programação religiosa, durante a festa serão sorteados 18 prêmios, dentre eles, três carros.

A “Trezena”, que são os 13 dias de celebração, iniciou no dia 30. A comercialização de produtos tradicionais da época, como bolachas, pães, cucas, rocambole, broas e outros, também já iniciou. Os itens estão disponíveis no pavilhão cinquentenário, até no sábado, dia 10.

No domingo, a Missa será celebrada às 09:30h na Igreja Matriz. Às 11h acontece a tradicional “Roda da Fortuna”, que funciona como um bingo. Ao meio dia o almoço será servido. Os espetos serão de dois quilos de carne. O de gado custa R$ 45,00 e o de porco, R$ 35,00.

À tarde acontece a “Festa Premiada”, quando os prêmios serão sorteados. Dos seis mil números colocados à venda, restam apenas 30, que podem ser comprados na Secretaria da Igreja, das 08:30h às 20:30h. Serão entregues um Fiat Mobi, um Ford Ka e um VW Up. Serão sorteados também, três filtros de água, três churrasqueiras elétricas, três poltronas, três fritadeiras sem óleo e três televisores;