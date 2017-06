Competição está prevista para iniciar no dia 20 de julho

As equipes interessadas em participar da Liga Nacional de Handebol, estiveram reunidas para discutir o calendário e forma de disputa da edição 2017.



Compareceram representantes os dirigentes do Pinheiros (SP), Blumenau (SC), Guarulhos (SP), Maringá(PR), Caxias do Sul (RS), Santo André (SP), Cascavel (PR) e da UnC Concórdia.

Ficou definido que as equipes têm até o dia 13 de junho para confirmar sua participação a Liga Nacional de Handebol 2017.

A competição está prevista para iniciar no dia 20 de julho. A segunda fase deve iniciar entre 25 a 29 de outubro, e as semifinais e a final de 17 a 19 de novembro.