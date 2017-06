Por volta das 23hs desta terça-feira a estrutura do prédio em construção na Rua Vitor Sopelsa acabou desmorronando, ficando apenas dois pilares em pé. Visivelmente não foi possível verificar se a estrutura atingiu a residência que fica ao lado. Moradores próximo ao local se assustaram com o estrondo ocasionado pela queda da estrutura e acionaram a Polícia Militar, Defesa Civil e Bombeiros Voluntários. Somente na manhã desta quarta-feira, dia sete será possível ter uma noção do estrago. O presidente da Defesa Civil Municipal, Gilberto Chaves, afirma que a terra continua movimentando em função do solo úmido. E as previsões são de chuvas até a quinta-feira, dia oito.