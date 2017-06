Uma encosta que fica no Bairro Verde, em Piratuba, na saída para Capinzal, apresentou fendas no solo. A Defesa Civil e Bombeiros monitoram o local. O acesso a uma rua será isolada.

De acordo com o secretário da Cidade, Joelson Medeiros, que também integra a Defesa Civil do município, esta fenda na terra aumentou nas últimas horas. “Vamos isolar o local e continuar acompanhando. Caso os Bombeiros entendam que as casas que ficam próximas, fiquem em risco, vamos solicitar que as famílias deixem o local”, relata. “Também vamos solicitar que veículos estacionados nesta rua sejam retirados”, adianta,