A estratégia de Guto Ferreira de preservar os atletas mais desgastados do elenco resultará em um Inter bastante desfigurado para encarar o Figueirense, nesta terça-feira, às 20h30, no Orlando Scarpelli, pela 5ª rodada da Série B. De olho em ganhar tempo para poder fazer seus ajustes à equipe, o treinador deixou cinco titulares fora da viagem para a Florianópolis, na tarde desta segunda-feira. O Colorado irá a campo sem: Léo Ortiz, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro e Nico López.

A relação de atletas que irão integrar a delegação em Florianópolis conta ainda com algumas novidades, além de outros desfalques. Ceará e Alemão, que ficaram fora das últimas listas, estão entre os escolhidos para o jogo. Felipe Gutiérrez (convocado para a seleção chilena), Marcelo Cirino (lesão no tendão do pé direito), William (cumprindo programação especial) e Marcelo Lomba (em fase final de recuperação de lesão muscular) estão fora.

Sem sua espinha dorsal, Guto relacionou alguns garotos, como Valdemir, Mossoró e Juan. O provável Inter para encarar o Figueirense tem: Danilo Fernandes; Junio, Danilo Silva, Victor Cuesta e Carlinhos; Charles, Fabinho, Roberson, Carlos e William Pottker; Brenner.

Mais cedo, na entrevista coletiva após o treino fechado no Beira-Rio, o técnico Guto Ferreira já havia adiantado que mandaria a campo uma formação com "mudanças". A justificativa do treinador é ganhar tempo para ajustar a equipe e poder recuperar altetas mais desgastados para a sequência da temporada.

– Dentro da planificação de trabalho para esse jogo, vamos estar com algumas alterações dentro da equipe, em cima do que conversamos com a fisiologia, com o que temos de estratégia para a semana. Temos que criar situações. Trabalhando em cima do grupo, temos que sentir cada um. O momento é esse. Não pode ser lá na frente. É o momento de a gente poder utilizar, observar e encontrar alguma maneira de ter tempo para trabalhar a equipe. Eu estou chegando agora, estou olhando situações. O desgaste foi visíveil. Agora, o porquê? A gente tem jogador com 29 jogos. O Inter tem 32. Estamos no mês quatro de atividade. Em quatro meses, os caras fizeram 29 jogos – ressalta Guto.

A delegação do Inter embarca rumo a Florianópolis na tarde desta segunda-feira. Na terça, o Colorado encara o Figueirense a partir das 20h30, no Orlando Scarpelli, pela 5ª rodada da Série B, em busca de reabilitação na competição. Após chegar ao terceiro jogo sem vitória, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela, com 5 pontos.

