Chapecoense venceu o Cruzeiro na noite de domingo, chegou a uma série de sete jogos sem perder e de quebra se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. A última derrota da Chape aconteceu há quase um mês, na final da Recopa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Junto com a ausência de derrotas, também há uma demonstração de consistência defensiva. Foram apenas três gols sofridos diante de adversários considerados fortes.

Curiosamente, o início da série positiva da Chape se dá junto com a entrada do goleiro Jandrei ao time, no jogo contra o Corinthians, na estreia do Campeonato Brasileiro. O arqueiro se firmou na meta verde e branca e é um dos responsáveis pela boa fase vivida pelo time. Em sete jogos de invencibilidade, não sofreu mais do que um gol no mesmo jogo.

- A segurança defensiva faz com que você tenha um equilíbrio de jogo maior. Após a entrada do Jandrei na equipe, ganhamos saída de bola, um cara que bate muito bem, que tem lançamento quando a equipe está apertada, que consegue fazer a bola fluir no meio dos atacantes. Isso é importante, porque você inicia bem as jogadas - disse Vagner Mancini após a vitória sobre o Cruzeiro.

Outro jogador que passou a figurar no time, com exceção dos jogos da Libertadores, foi Victor Ramos. O zagueiro é peça fundamental na defesa verde e branca, e demonstrou toda sua experiência e segurança em jogos contra adversários complicados, como Cruzeiro e Palmeiras. O defensor também parece causar um efeito positivo em seu companheiro de zaga. Tanto Luiz Otávio, como Douglas Grolli e Fabrício Bruno tiveram boas atuações ao lado do camisa 80.