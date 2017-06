O Grêmio entrou em contato com a CBF nesta terça-feira e pediu o adiamento do duelo com a Chapecoense, marcado para a noite de quarta, na Arena Condá, pela 5ª rodada do Brasileirão. O motivo alegado é o mau tempo, que mantém o aeroporto de Chapecó fechado e dificulta o acesso à cidade catarinense. O clube gaúcho acionou o diretor de competições da CBF, Manoel Flores, e o rival catarinense para tentar mudar a data da partida. A entidade pediu para responder até às 18h desta terça.

A Chapecoense ainda não conseguiu retornar para a sua cidade após o duelo com o Cruzeiro, no último domingo. Pousará em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, nesta quarta, e depois irá para Chapecó por via terrestre. No entanto, o Tricolor não quer viajar de ônibus pelas condições consideradas ruins da rodovia.

– É uma questão de dois clubes, claro, não só do Grêmio. Nós entramos em contato com a Chapecoense também. Nós estamos com problemas de chegar e eles também. Por isso entramos em contato e estamos esperando uma posição da CBF. Nós descartamos a via terrestre por condições que não entendemos como ideais da estrada, também com muita chuva, neblina – disse o presidente Romildo Bolzan Júnior ao GloboEsporte.com.

A restrição para o deslocamento pela rodovia tem uma razão: houve um acidente na estrada com um veículo que levava quatro funcionários do Grêmio e uma pessoa da empresa responsável por fazer a logística gremista. Nenhum dos ocupantes ficou ferido. Por isso, o Grêmio já decidiu que só fará o deslocamento para Chapecó de avião.

(Fonte: globoesporte.com)