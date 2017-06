Nesta sexta-feira, dia 09, a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Itá dá início ao Festival de Inverno 2017, que vai de junho a agosto.O evento será cultural e tem o objetivo de mostrar para os itaenses e turistas os talentos locais.

Nesta sexta-feira será realizada a abertura oficial do evento a partir das 20h, na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf e em seguida o público conta com shows de artistas locais, como a dupla Léo e Anderson, DJ One e Junior Villa. A partir das 18h também acontece o Festival das Sopas, no Salão Paroquial.

No sábado a programação continua com o Festival das Sopas e Encontro de Corais. Mais de seis grupos já confirmaram presença para se apresentarem na Concha Acústica. “Com certeza será um momento de emoção com a apresentação de vários corais de nossa região”, ressalta o secretário de Turismo de Itá, Altir Pedro Goedert.

Para fechar o primeiro fim de semana, no domingo, dia 11, tem encontro de carros personalizados na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf, almoço com costelão no salão paroquial e show com a banda RDN, na Concha Acústica.

Também neste final de semana e nos próximos dias 16, 17 e 18, terá Festival de Food Truck, com vários caminhões oferecendo diversos tipos de pratos. Nesses dois finais de semana também terá brinquedos para as crianças.

A principal atração é a Pista de Gelo, que será montada na Praça Central Dr. Aldo Ivo Stumpf, e ficará disponível de 15 de junho a 30 de julho. “Neste ano a pista de patinação volta para a Praça e ficará 45 dias à disposição dos itaenses e turistas que queiram patinar no gelo”, enfatiza Altir.

Fonte: Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá