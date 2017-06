Município agora é pólo da ACF com escolinhas de futebol do sub-7 ao sub-17

Agora é oficial: o município de Arabutã passa a contar com pólo de treinamento de categorias de base em parceria com a Associação Chapecoense de Futebol. O contrato foi assinado no final de maio e prevê a contratação de entidade desportiva sem fins lucrativos visando à prestação de serviços de assessoramento na implantação e execução do projeto “Escolinha da Chapecoense Pólo de Arabutã”, mediante licenciamento do uso da marca do clube junto à escolinha.

Segundo o diretor de esportes de Arabutã, Marcio Leandro Lückemeier, cerca de 200 crianças e adolescentes participam das escolinhas de futebol em Arabutã. “Agora com a parceria da Chapecoense, periodicamente teremos a presença de olheiros do clube. Os atletas que se destacarem receberão a oportunidade de treinar no clube e com certeza o número de participantes vai aumentar. E quem sabe Arabutã ou a nossa região tenha um grande talento a ser descoberto”, completa o diretor.

Crianças e adolescentes de municípios vizinhos também poderão se inscrever e participar do pólo da Chape em Arabutã. Os interessados podem se cadastrar na diretoria de esportes, que atende na prefeitura municipal. O lançamento oficial do programa, inclusive com a presença de representantes da Chapecoense, está previsto para o final do mês que vem, quando serão realizadas as finais do municipal de futsal.

Programa existe desde 2015

O primeiro pólo de treinamento localizado fora de Chapecó foi aberto em junho de 2015 na cidade de Palmitos. Atualmente são 33 escolinhas pólo da Chape em atividade, a maioria delas localizadas em municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Existem ainda um pólo em Goiás e outro no estado de Sergipe. No total, mais de quatro mil crianças e adolescentes participam das escolinhas.

Fonte / Paulo Hassemer - Ascom Prefeitura de Arabutã