A Polícia Civil, através da DIC, Fron Concórdia, identificou através de investigação, o autor dos assaltos a um salão de beleza na Rua Luiz Delfino, a um transeunte na Marechal Deodoro e uma tentativa de assalto a um salão de beleza na Rua Marcelino Ramos, todos ocorridos no mês de maio.

O inquérito foi encaminhado para a justiça ainda na semana passada, que determinou a prisão preventiva do suspeito de iniciais A.M.B de 27 anos. Quando os policiais foram cumprir o mandado de prisão do suspeito ele já havia se transferido para Chapecó, o qual foi preso por volta das 02h da madrugada de segunda-feira, 5, na rua Líbano, no bairro Passo dos Fortes, em Chapecó.

O fato ocorreu quando policiais militares em rondas preventivas abordaram o suspeito em via pública e ao consultar o nome dele, constataram o mandado de prisão em aberto espedido pela justiça de Concórdia.

O rapaz de 27 foi preso e conduzido ao Presídio Regional de Chapecó, onde será transferido nas próximas horas para Concórdia.