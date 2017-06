As doses da vacina contra a gripe para a população em geral devem terminar na tarde desta terça-feira, 6 de maio. O Ministério da Saúde ampliou a campanha para todos que tenham interesse, mas em Concórdia havia apenas 3,5 mil doses disponíveis para as pessoas que não fazem parte dos grupos de risco.

Segundo a enfermeira chefe da unidade sanitária central, Mara Sampaio, a procura está sendo grande e restam ainda cerca de 100 doses. Serão reservadas as doses para as gestantes que ainda não se vacinaram, e para as crianças menores de 5 anos que precisam fazer o reforço.

A campanha de vacinação contra a gripe encerra na próxima sexta-feira, dia 9 de junho. Neste ano, excepcionalmente, a imunização foi aberta para toda a população, porque a procura no país foi baixa.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina reitera que todas as doses de vacina já foram distribuídas aos municípios e não haverá envio de novas doses. É exatamente por isso que a vacinação deverá ser mantida enquanto durarem os estoques.