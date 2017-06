A partida marcada pela divisão especial entre ACF e Avai Floripa que aconteceria hoje no ginásio da Ser Sadia, foi cancelada em virtude do mau tempo e com as rodovias interditadas.

A direção da equipe da capital do estado solicitou junto à direção da AFC o adiamento da partida para outra data ainda ser definido.

Já que a equipe sairia hoje de Florianópolis dia da partida para a capital do trabalho podendo encontrar interdições e a equipe poderia não chegar a tempo do inicio do jogo.

Com isso a atenção da equipe fica na preparação para o jogo do sábado dia 10, onde a Associação Concordiense de Futsal enfrenta o Pato Fusal pela Liga Nacional de Futsal.