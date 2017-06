Em sessão do Tribunal do Júri realizada na segunda-feira (05/06) no Fórum da Comarca de Seara, o réu Oraci de Souza, 34 anos, foi condenado. Deverá cumprir pena de 11 anos, oito meses e 17 dias de prisão por homicídio e tentativa de homicídio com dolo eventual; desobediência; porte ilegal de arma de fogo e omissão de socorro.



Ele foi condenado pela participação em episódio que resultou na morte do jovem searaense Felipe Erig, em novembro de 2013. Na ocasião, o réu estava em um GM/Vectra juntamente com Maico Hipólito (condenado em júri realizado em 2014 ) e outro menor de idade. Eles fugiam da PM de Seara e realizaram uma ultrapassagem em local proibido na SC-283, próximo ao trevo de acesso a Xavantina quando colidiram contra uma moto, onde estavam os searaenses Felipe Erig e Josimar Raber. Erig não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida.



Atuou na acusação o promotor Alexandre Penzo Betti Neto. O réu foi defendido pelo advogado Venâncio Lonzinski. A sessão foi presidida pela juíza Maria Luiza Fabris, que realizou seu último júri em Seara.



Da decisão ainda cabe recurso. O réu Oraci de Souza segue recolhido no Presídio Regional de Concórdia.



