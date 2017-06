Depois de percorrer o interior, pontos da cidade e se reunir com a Defesa Civil do Município, o prefeito Genir Loli decretou, no final da tarde desta segunda-feira, situação de emergência em Lindóia do Sul.

Ele argumenta que o município teve inúmeros danos com as chuvas e o ventos. “Lindóia foi o município com maior nível de chuvas nos últimos dias em SC, de acordo com a Epagri/Ciram. Isso causou quedas de muros e barreiras e vários danos em estradas. Também houve um vendaval que destelhou casas, destruiu um chiqueiro matando porcos, derrubou árvores e postes”, relata.

O prefeito comenta que um relatório será feito para apurar os prejuízos causados. “Já temos todas as informações e continuamos acompanhando e monitorando a situação. Vamos levantar os números para, dentro dos trâmites legais, buscar auxílio para as famílias que necessitam”, adianta Loli.

De acordo com informações da Prefeitura, não há pessoas desabrigadas, mas há cinco famílias em locais que podem oferecer risco se as chuvas continuarem. A Defesa Civil já está tomando providências para relocar elas, caso necessário.