De acordo com a pesquisa feita nos mercados de Concórdia, pelo Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis, o custo da cesta básica de alimentos baixou 0,81% no mês de maio.

Desta forma, para alimentação de uma pessoa o valor estimado é de R$ 315, 70. Já o cálculo para quatro pessoas é de R$ 1.262, 78.

Na variação entre custo dos produtos, a banana teve maior queda no valor, com menos 29, 93%. O que mais elevou o custo foi o tomate, com 10, 71%

A carne aumentou 3,42%, o café 5,16%, a batata 7,30%, o pão 2,68% e o tomate quase 11%. Já o leite baixou 3,78%, o feijão 7,26% e o arroz reduziu o custo em 5,36%. O custo da farinha e da margarina tiveram queda de 0,28%, o açúcar 3,45% e o óleo de soja 4,22%