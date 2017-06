A Chapecoense sempre entendeu que o futebol vai muito além das quatro linhas. No final do último ano, foi o clube quem recebeu inúmeras demonstrações de solidariedade, afeto e empatia. Agora - tanto quanto era antes - o time verde e branco quer mostrar que muito mais do que manter resultados satisfatórios dentro de campo, bater um bolão fora dele é fundamental. E para manter - fora dos gramados - a campanha satisfatória, a Chape tem se engajado em diversas ações sociais.

Exemplo disso é a iniciativa que o time protagonizou nesta segunda-feira (05). O Vice-Presidente de Futebol Nei Maidana, o Gerente de Futebol Nivaldo e o atleta Alan Ruschel foram ao município de Concórdia - localizado a cerca de 100 km de Chapecó - para fazer uma visita especial para o pequeno Bernardo Henrique Dalla Costa. “Bê” - como é carinhosamente chamado - tem 2 anos e aos seis meses foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal Nível 1 - a variação mais grave da doença. A “AME” é uma doença rara, progressiva e degenerativa que afeta os músculos, impedindo a sustentação da cabeça e a mobilidade e dificultando que a respiração e a alimentação aconteçam de forma natural - o que exige com que o Bê se alimente por sonda de gastronomia e utilize um ventilador para auxiliar a respiração.

Como semente de esperança, em dezembro do último ano foi aprovado, nos EUA, um medicamento para tratar a doença. Infelizmente a família do Bê não se enquadrou nos requisitos para sair do país e tratar o pequeno, mas há a possibilidade de adquirir a medicação e realizar a aplicação no Brasil. No entanto, o remédio - chamado SPINRAZA - custa cerca de 3 milhões para um ano de tratamento e a família do Bê tem movido forças de forma incansável para arrecadar a quantia.

Extremamente solidária à situação, a Chape entrará em cena para fazer a sua parte. Na visita dos representantes do Clube ao pequeno Bernardo serão entregues uma camisa da Chapecoense personalizada e duas medalhas exclusivas da conquista da Sul-Americana, que serão rifadas através de um sistema online - aliado aos perfis da campanha “Juntos pelo Bê” nas redes sociais. A rifa será amplamente divulgada pelos perfis oficiais da Chapecoense - que possuem um grande número de visualizações e acessos e abrangência a nível nacional - de modo a ampliar o alcance da campanha e atingir o maior número de compradores.

Além da rifa - que ainda será lançada - é possível ajudar o Bê através da Vaquinha Virtual pelo endereço https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cura-spiranza-juntos-pelo-be ou através de depósito bancário nas seguintes contas:

Banco Sicoob Crediauc

Banco: 756

Agência: 0001-9

Conta Poupança: 62.388.728-2

CPF: 124.100.109-03

Nome: Bernardo Henrique Dalla Costa

Banco Caixa

Agência 0627 Op 013

Conta Poupança 99171-7

Luana Broch de Moura

CPF 072.916.669-45

Banco do Brasil

Agência 0410-3

Variação 51

Conta 63.683-5

Bernardo Henrique Dalla Costa

CPF 124.100.109-03

Banco Sicredi

Ag 0217

Conta Corrente 71497-6

Leandro João Dalla Costa

CPF: 083.390.579-10

(Fonte: Chapecoense)