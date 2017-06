Policiais Civis e Militares continuam com as investigações para prender os integrantes de uma quadrilha que assaltou um caminhão com uma carga de bois e matou o motorista, Rafael de Miranda em Cachoeira da Serra. Na tarde deste domingo, dia 04, uma guarnição da PM de Cachoeira do Sul prendeu Maiko Pegoretti Krombauer e Jackson Gaist, suspeitos de participação no crime. ,

Ambos foram localizados em casa. Na residência de Pegoretti a polícia apreendeu uma camionete e R$ 4, 5 mil. Na mata, próximo ao local, foi localizada uma arma de fogo Tipo PT 809, Calibre 9 milímetros, Taurus, com carregador contendo 17 munições intactas.

Outro suspeito, Edson Sobrinho de Souza Lima, já havia sido preso mais cedo. Na propriedade arrendada por ele a polícia encontrou os bois que podem ser os que Miranda transportava.

Sobre o caso: