Eduarda Weber vai representar o Brasil no Mundial, que será no Uruguai.

A enxadrista concordiense Eduarda Weber conquistou o título de campeã brasileira pela categoria sub-18 feminina, dentro do Festival Nacional da Juventude. A competição foi realizada no fim de semana, em Itajaí.

Com a conquista, ela irá representar o Brasil no Mundial, que será no Uruguai, em setembro.