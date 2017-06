A Chapecoense dominou o Cruzeiro em pleno Mineirão na noite deste domingo, pela quarta rodada do Brasileirão, e saiu com uma vitória por 2 a 0. Com o resultado, a Chape se manteve na liderança do campeonato pela segunda rodada consecutiva. No entanto, o técnico Vagner Mancini evitou criar expectativas em cima do feito.

Em entrevista coletiva após o jogo, Vagner Mancini não hesitou em dar créditos ao time por se manter na liderança por duas rodadas consecutivas. Porém, o treinador alerta que o campeonato ainda está no início e prevê a perda da posição.

- Ainda falta muito campeonato. É muito bacana falar que você é líder do campeonato pela segunda rodada seguida, mas a gente sabe que isso é momentâneo. Sabemos que essa posição vai ser ocupada por outras equipes também. Não é a toa que estamos em primeiro lugar, mas é lógico que a manutenção disso tem que ser em cima de jogo a jogo, de aprimorar isso que está sendo feito - alertou o treinador.

Na última quinta, a Chapecoense empatou contra o mesmo Cruzeiro, em casa, e deixou escapar uma vaga nas quartas da Copa do Brasil. Para Vagner Mancini, a diferença entre as duass partidas foi o gol marcado pelo Verdão, o que possibilitou um maior controle do jogo.

- Difícil explicar futebol. Às vezes você joga melhor, mas acaba, em momentos importantes da partida, não sendo feliz e isso decreta um mau resultado. Hoje a Chapecoense saiu na frente e conseguiu fazer com que o jogo ficasse administrado por ela. Jogamos do início ao final da mesma forma, com posse de bola, marcando forte. Esse diferencial foi o fato de termos saído na frente - disse.

