epois de vencer o Fluminense com autoridade no Maracanã – ainda que com um a mais na maior parte do jogo –, ouvir que apresenta o melhor futebol da América e confirmar a boa fase ao bater o Vasco no domingo, o Grêmio virou o time a ser superado. Para manter a corda esticada e não deixar a euforia bater à porta, o clube trata o momento com "muito cuidado".

A começar pelo técnico Renato Gaúcho, que comprou a ideia das atuações elogiadas e reiterou a afirmação de que sua equipe joga a bola mais redonda do país. Mas na vitória de 2 a 0 sobre Vasco, no domingo, houve dificuldades. Os cariocas mostraram um sistema defensivo que conseguiu neutralizar as investidas tricolores. Só que Geromel foi derrubado na área, e Barrios converteu o pênalti que abriu caminho para o triunfo. Depois, Milton Mendes precisou abrir seu time em busca do resultado, e o cruz-maltino ficou mais exposto aos avanços gremistas.

– Como o Renato disse, todo cuidado é pouco. O futebol vistoso, o time empolgante de hoje, se tropeça amanhã, é o time que não evolui. Precisamos de muito cuidado, os adversários vêm jogar com maior cuidado e cautela. Isso dificulta. Precisamos jogar sem se preocupar com essas competições paralelas. Queremos ganhar jogos, que é o que importa no final – comentou o vice de futebol Odorico Roman.



Por sua vez, Renato deixou nas entrelinhas que há um pacto de confiança dentro do vestiário, no qual não será mais permitido "dar mole", como aconteceu nas semifinais do Gauchão, quando o time acabou eliminado pelo campeão Novo Hamburgo. O treinador ainda lembrou que a equipe segue na busca da "malandragem", algo tão pedido por ele.

– Falta ainda (malandragem), mas evoluímos bastante. Procuro passar minha experiência para eles (jogadores). A coisa mais importante que a equipe conquistou em termos de malandragem é não dar mole para o adversário. Pagamos caro no Gauchão. Falo para eles: "atenção o tempo todo. Enquanto o juiz não termina, o jogo não acabou" – esclareceu Portaluppi.



