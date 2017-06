Coleta realizada no sábado "rendeu" / Fotos: Ascom Prefeitura de Concórdia

Uma ação foi realizada no último sábado no Santa Cruz

Uma ação realizada entre o Grupo Escoteiros Concórdia e a Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente (FUMDEMA), recolheu cerca de 1.500 quilos de lixo eletrônico em Concórdia. Peças de computadores, rádios, televisores, telefones e demais itens foram recolhidos.

A campanha foi realizada no último sábado, dia 03, no bairro Santa Cruz. Os agentes percorreram as ruas recolhendo o lixo de porta em porta. Os equipamentos foram levados até o Parque de Exposições, que dispõe de um "barracão" para armazenar os eletrônicos descartados. De lá, a Prefeitura encaminha todo o material para uma empresa de Joaçaba, especializada na coleta e destinação correta de lixo eletrônico.

Quem tiver lixo eletrônico em casa pode levar no Parque, neste barracão. Mais informações em relação ao depósito, podem ser obtidas através do 3442-2459 .