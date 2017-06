Duas pessoas foram presas na madrugada desta segunda-feira, cinco de junho, na Rua das Palmeiras, no bairro Floresta. Elas são suspeitas de serem autoras de um furto praticado em um mercado na 29 de Julho. No momento da abordagem os dois homens estavam com garrafas de bebidas, que foram furtadas no estabelecimento comercial.



A Polícia Militar (PM) foi acionada, realizou buscas e localizou essas duas pessoas, que foram prestar esclarecimentos na Central de Polícia. Segundo as informações da PM, os dois homens utilizaram uma pedra e quebraram a vidraça da porta principal, para ter acesso ao estabelecimento.



O setor de investigação da Polícia Civil irá apurar se eles são os responsáveis por outras duas ocorrências semelhantes registradas durante o fim de semana. Os outros fatos ocorreram em um mercado no bairro Imperial e em uma loja localizada na Rua Abramo Eberle.