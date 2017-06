Parte de chiqueiro, com mais de 350 suínos alojados, desabou no interior de Lindóia do Sul, na noite de domingo. Os animais estavam prontos para o abate. Parte do plantel se machucou e outros morreram. Árvores antigas como pinheiros, foram arrancadas pela força do vento. Construções também foram danificadas.

Uma equipe da Prefeitura já avalia esta e outras situações. O prefeito, Genir Loli, deve reunir novamente a equipe da Defesa Civil nesta segunda-feira, dia 05, para analisar os novos prejuízos ocorridos e confirmar se decreta, ou não, situação de emergência.