Epagri “reabre as portas” em Piratuba

Os agricultores já podem procurar os serviços da Epagri, na Secretaria de Agricultura de Piratuba, mesmo local em que atendia antes. A equipe também permanece como estava.

O escritório da Epagri de Piratuba havia sido fechado desde o dia 03 de abril, depois que a Administração Municipal optou por não renovar o convênio entre a Prefeitura e a Estatal. Através de um ofício a Gerência Regional foi informada sobre a decisão, que argumentava que atendimento não estava sendo realizado da mesma forma para todos.

A Epagri discordou das informações e na época o gerente regional, Luiz Carlos Bergamo, comentou que a Epagri de Piratuba nunca havia registrado problemas e que os atendimentos estavam em relatórios. Depois de algumas reuniões a Prefeitura voltou atrás e decidiu renovar a parceria. “Quem ganha com isso são os agricultores. Estamos muito felizes por voltar a Piratuba. Vamos manter o trabalho que vínhamos fazendo, levando a assistência técnica aos produtores e auxiliando no acesso aos programas do Estado”, comenta Bérgamo.

Os móveis, que chegaram a ser retirados do escritório, a pedido da Prefeitura, já foram recolocados. “Agora é acelerar o trabalho para que os produtores não tenham prejuízos com estes dois meses em que não tiveram atendimento. Os extensionistas José Luiz Fontanella e Alexsandro Schmitz já estão à disposição”, ressalta o gerente