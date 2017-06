A motorista de um Gol, placas de Ponte Serrada bateu o veículo no rodado traseiro de uma carreta na noite deste domingo, dia 04. Ela, que tem 63 anos, e a filha de seis anos, não sofreram ferimentos. De acordo com as informações repassadas pela condutora, o motorista do caminhão não parou. O acidente aconteceu no quilômetro 49 da BR – 153, próximo a entrada de Campina da Alegria.

Os bombeiros de Irani foram acionados para atender a ocorrência. A motorista e a criança foram conduzidas ao Pronto Atendimento para avaliação médica. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para levantar as informações o orientar o trânsito.