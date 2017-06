Um acidente grave na SC-451, em Curitibanos, deixou cinco pessoas mortas e mais cinco gravemente feridas por volta das 18h de sábado, dia 03. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Um Fusca, placas de Curitibanos bateu de frente com um Fiat Uno, placas de Frei Rogério.

Os cinco mortos estavam dentro do Fusca, enquanto os feridos eram ocupantes do Fiat Uno e foram encaminhados para o Hospital Helio Anjos Ortiz, em Curitibanos, que fica a aproximadamente dez quilômetros do local da colisão. Uma delas morreu na madrugada de domingo, três estão na clínica médica e uma na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), todos em estado estável. Os nomes dos feridos não foram divulgados.

Fonte / G1 - Diário Catarinense