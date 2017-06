O corpo do caminhoneiro Rafael de Miranda, de 28 anos, foi encontrado no último sábado, 3, no Rio Curuá,

Rafael de Miranda nasceu em Jaborá e morou também em Catanduvas antes de se mudar com a família para o Pará. Ele é filho de uma irmã de Ivanda Santhier, a esposa do ex-vice-prefeito de Concórdia Neuri Santhier. No Norte do país, Rafael trabalhava como caminhoneiro. Na noite do 1º de junho, quinta-feira, o motorista havia saído de Castelo dos Sonhos em direção a um frigorífico em Matupa, Mato Grosso, transportando uma carga de bois.

O caminhão conduzido por Rafael era um 330 de cor branca, placa MKI 1677, engatado com uma julieta também de cor branca, escrito no para sol e nas portas "Zorthea", e com 34 bois gordos para o abate e marcados com a sigla "LV". Esse caminhão foi encontrado na tarde de sexta-feira, dia 2, a aproximadamente a 400 metros de uma rodovia.

A cabine do caminhão estava toda revirada, e com vestígios de sangue. Na ponte do rio Curuá também havia vestígios de sangue. Buscas foram feitas durante toda a tarde de sexta, mas somente na manhã de sábado corpo foi localizado por um popular que avisou a polícia.

Neste domingo, dia 4, a Polícia Militar identificou os animais roubados que estavam em um pasto arrendado Edson Sobrinho de Souza Lima, o Edinho. A sete quilômetros do local, a PM localizou e prendeu o suspeito.