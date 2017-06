A Prefeitura foi informada no final da manhã deste domingo, dia 04, que o sistema de monitoramento da barragem de contenção, que é controlado pela Epagri/Ciram, parou de funcionar. De acordo com as informações apuradas, alguém sem autorização, teria mexido no sensor que envia os dados aos técnicos de Florianópolis.

O responsável pelo sistema, Guilherme Miranda, relata que sem o funcionamento do sensor o monitoramento do nível da água da barragem, não é preciso. "Infelizmente alguém mexeu no sensor. Percebi isso por volta das 11h e imediatamente informei o pessoal Prefeitura. Isso não quer dizer que a barragem está sem controle, mas assim fica mais difícil ter os dados corretos", explica ele.

Este sensor faz parte do sistema instalado recentemente através da parceria entre a Prefeitura e a Epagri/Ciram. "Não há câmeras de monitoramento no local, porém o sensor está em um local de difícil acesso e mesmo assim, alguém foi até ele. Este monitoramento é muito importante para a cidade de Concórdia, é um trabalho de prevenção, mas precisamos da colaboração de todos", destaca Miranda.

Ele mesmo estará em Concórdia nesta segunda-feira, dia 05, para consertar o sistema. Um Boletim de Ocorrência já foi registrado na Delegacia de Polícia.