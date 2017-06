Colorado empatou com o Juventude no clássico gaúcho.

A primeira vitória do Inter em casa pela Série B novamente não veio. Depois de sair na frente do Juventude na noite deste sábado, no Beira-Rio, a equipe cedeu o empate para o adversário no fim e empatou em 1 a 1. Segundo o estreante Guto Ferreira, o desgaste da sequência de jogos cobrou o seu preço nos últimos minutos de partida. E o novo técnico ainda comemorou o ponto conquistado, ao afirmar que pode "fazer a diferença" na fase derradeira da competição.

Em sua primeira avaliação dentro de campo, Guto não gostou da movimentação ofensiva no primeiro tempo diante do Papo. Por isso, justificou a substituição de Uendel por Carlos já no intervalo. A mudança gerou troca no posicionamento de William Pottker, que saiu do lado para atuar mais centralizado.

– (Pottker) Pode jogar lateralmente, mas do jeito que jogou o segundo tempo. No primeiro, foi uma tentativa que não me agradou, tanto que já cheguei no intervalo mudando. Uendel já tinha o amarelo. Nico estava na área, mas não é um cabeceador. A bola estava chegando muito por cima e devia ser por baixo. Largamos o segundo já vencendo. Depois, as coisas foram ficando mais difíceis, o time foi cansando e no fim agradecemos que acabou porque esse ponto pode fazer a diferença no fim – comentou o treinador.

Para o comandante colorado, a atuação elogiada de quarta-feira, mesmo com a eliminação para o Palmeiras, na Copa do Brasil, gerou desgaste físico na equipe. E agora será uma maratona de um jogo a cada três dias em três semanas, o que impede uma recuperação maior do grupo. O elenco vai apostar mais na conversa do que nos trabalhos táticos para mudar a condição.

– No primeiro tempo, o Juventude jogou todo o tempo no nosso erro. Eles descansaram a semana toda. Trabalharam sem o desgaste do jogo (de quarta-feira). O Inter fez uma partida decisiva contra o Palmeiras, e todo mundo falou que teve atitude. Mas jogador não é máquina. Na semana cheia, você enche o copo. Em três dias, o copo pode matar a tua sede, mas não te dá condição de correr contra uma equipe do jeito que veio. Agora não vamos ter tempo hábil para treinar. Temos que encontrar uma forma de poder treinar, descansar e jogar sem ter lesões – acrescentou.

Com o empate, o Colorado deixou de dar um salto na tabela e encerrou a quarta rodada com cinco pontos, em 10º lugar. Na próxima terça-feira, o time viaja a Florianópolis para duelar com o Figueirense, às 20h30, no Orlando Scarpelli.

