Derrota foi no Centro de Eventos, na noite do sábado, dia três.

Neste sábado (03) no Centro de Eventos a equipe sub-20 da ACF/FMEC fez sua terceira partida pelo campeonato catarinense e foi derrotada de virada para Piratuba por 4 a 1.

Não foi desta vez que a equipe concordiense alcançou sua primeira vitória na competição, os jovens atletas da ACF/FMEC iniciaram a partida com muita intensidade ofensiva e logo aos 1min12s Kaczynski abriu o placar. Foram diversas chances de gol para Concórdia mas encontraram o goleiro adversário em boa fase não deixando a ACF ampliar o placar.

A reação adversária iniciou aos 11min16s com Lucas, já aos 15min55s foi Patrick que virou a partida e aos 18min4s Ademir ampliou terminando a primeira etapa com boa vantagem para a equipe de Piratuba. Na segunda etapa a equipe concordiense continuou tendo chances de gol inclusive acertando a trave em diversas oportunidades, mas foi a equipe visitante que ampliou mais uma vez nos últimos segundos novamente com Ademir quando a ACF utilizava goleiro-linha em busca de uma reação.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)