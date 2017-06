Darlan Romani, da B3 Atletismo, bateu o recorde sul-americano e assumiu a 5ª colocação do ranking mundial do arremesso do peso com a vitória no GP Brasil, disputado neste sábado (3/6/2017), na Arena Caixa. O finalista olímpico da prova alcançou a impressionante marca de 21,82 m na segunda de suas quatro tentativas.

O catarinense Darlan, de 26 anos, tinha como recorde pessoal os 21,02 m conquistados na final dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016 – ele foi o 5º colocado. Já o recorde sul-americano superado por Darlan hoje era de 21,26 m, do argentino Germán Lauro desde 2013.

Com o resultado no GP, Darlan confirmou o índice para o Mundial de Londres pela terceira vez no ano – a marca mínima exigida pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF) é de 20,50 m. Em 28 de abril, em Gainsville (EUA), Darlan fez o índice pela primeira vez com o resultado de 20,93 m. Em 13 de maio, venceu o Circuito Ouro 6ª Etapa, também em São Bernardo, com 20,62 m.

A regularidade do atleta tem sido uma marca nesta temporada. “Fazer todas as provas acima dos 20 metros era a minha meta. Essa constância é fundamental para mim. Tem gente que faz 22 metros hoje e amanhã faz 20 m, 18 m. Para saber que estou bem, preciso saber que estou constante nas marcas”, disse Darlan. “Agora passei o 21 m pela segunda vez, e o próximo objetivo é buscar os 22 m. Eu não falo de uma marca que eu busco, porque isso é muito pessoal. Não prometo quanto vou arremessar.”

Darlan considerou o GP Brasil uma das provas mais fortes da temporada – ele já competiu, este ano, na Argentina e nos EUA. Medalha de prata em São Bernardo com 20,22 m, o congolês Franck Elemba foi quarto colocado na Olimpíada de Rio. O americano Joshua Freeman, terceiro colocado no GP com 19,87 m, já arremessou 20,91 m neste ano.

(Fonte: Contrapé Comunicação)