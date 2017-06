Carro sai da pista e bate no barranco em Concórdia

A condutora de um Fiat Palio, placas de Concórdia, perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu em um barranco. O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo, dia 04, na entrada do Bairro Salette, próximo à Zandavalli Pneus.

Os Bombeiros Voluntários atenderam a motorista no local e a conduziram ao Hospital São Francisco para avaliação médica. De acordo com as informações da guarnição, a condutora, de 21 anos, sofreu apenas escoriações.