O motorista R.P, de Concórdia, que dirigia uma carreta de uma empresa do município, sofreu um acidente na manhã deste domingo, dia 04. O caminhão que ele conduzia estava carregado com frios, quando capotou próximo à cidade de Augusto de Lima, MG. O concordiense sofreu apenas escoriações leves, mas foi conduzido a um Hospital para avaliação médica.

De acordo com um caminhoneiro que é amigo do motorista, o acidente aconteceu por volta de 06h deste domingo. Segundo o colega, um bitrem fazia uma ultrapassagem e acabou jogando a carreta da empresa de Concórdia para fora da pista.

O caminhão ficou totalmente destruído. Ainda de acordo com o colega do motorista, ele teve muita sorte, pois além da gravidade do acidente, parte de uma árvore foi parar dentro da cabine e poderia ter atingido o condutor.