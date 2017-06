A Defesa Civil de Concórdia, os Bombeiros Voluntários e equipes da Prefeitura estão trabalhando em medidas paliativas na noite deste sábado para reduzir o escoamento de água na encosta que deslizou na rua Victor Sopelsa. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Rudimar Vitto, já foram colocadas lonas, para evitar que o solo encharque ainda mais, e também serão feitas algumas valetas para que a água que corre na rua Tancredo Neves não caia no local que está em risco.

No início da noite deste sábado, o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, e os técnicos da UFSC, que trabalham em parceria com a Defesa Civil, concederam uma entrevista coletiva à imprensa. O geólogo Juan Flores falou sobre as vistorias que foram feitas no local dos deslizamentos durante o dia de hoje.

Na opinião do geólogo uma das possíveis causas do deslizamento pode ter sido a ação do ser humano. “Existe uma encosta natural onde se fez uma série de aterros. Eu não digo nem aterro porque é material praticamente de descarte”, observa. Segundo Juan Flores, a encosta natural não foi preparada da melhor forma para receber um aterro. “Praticamente estava funcionando como um bota-fora (de entulhos). Para chamar de aterro é preciso um material mais selecionado, que deve sofrer um processo de compactação para chegar a um grau de saturação e umidade que se torne estável”, afirma.

O geólogo também diz que a drenagem do local é problemática e que o solo daquela região está bastante encharcado. “Esse fluxo de água está relacionado a uma drenagem deficitária. Houve muita infiltração de água nessa encosta e, consequentemente, isso também provocou um tipo de erosão no aterrado”, destaca Juan Flores. Segundo ele, essa situação deixou o local altamente instável.