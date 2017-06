Os técnicos do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que trabalham em parceria com a Defesa Civil do Estado, já concluíram as análises nas ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi. Neste momento eles participam de uma reunião com o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, e com os representantes da Defesa Civil. O laudo com os pareceres das verificações feitas no local deverão sem entregues na próxima semana.

O coordenador da Defesa Civil de Concórdia, Gilberto Chaves, comenta que aumentou o número de residências interditadas por risco de desabamento. Agora são 20, sendo 16 na rua Horácio Sandi, duas na Victor Sopelsa, uma na rua Independência e uma na BR 153, próximo ao posto da Polícia Federal em Cachimbo.

Durante a manhã deste sábado e no início da tarde a equipe de técnicos que veio de Florianópolis para Concórdia fez a coleta de solo, avaliou fendas, bueiros e imagens. O maior problema em Concórdia na madrugada da última quinta-feira, dia 1º, quando o grande volume de chuvas fez com que ocorresse um deslizamento de terras.