Técnicos do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que trabalham em parceria com a Defesa Civil do Estado, estão em Concórdia fazendo vistorias nos locais em que houve deslizamentos de terras. Estão no Município um geólogo, um geógrafo e um engenheiro civil.

Os trabalhos iniciaram por volta das 11h deste sábado e são acompanhados pela Defesa Civil Regional e de Concórdia e também pela administração municipal. Os profissionais estão com equipamentos para a coleta de solo e também estão fazendo verificações para identificar os locais em que há maior infiltração de água.

O maior problema em Concórdia na madrugada da última quinta-feira, quando o grande volume de chuvas fez com que ocorresse um deslizamento de terras. Quatorze famílias da rua Horácio Sandi e uma da Victor Sopelsa tiveram que deixar as residências e o local está interditado pela Defesa Civil.