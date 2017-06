O Ministério Público de Concórdia ingressou com uma Ação Cível Pública no fim da tarde de ontem, pedindo o bloqueio dos bens no valor de R$ 10 milhões dos proprietários do terreno que deslizou na rua Victor Sopelsa, e comprometeu a segurança de 14 famílias da rua Horácio Sandi, que foram retiradas das residências.

A ação Movida pelo Ministério Público tem como réus o Município de Concórdia e os empresários Leocir Domingos Zanella, Onilce Bertolini Zanella, Jordão Zanella e Elisete Miglioretto Zanella.

A advogada das famílias que foram retiradas das residências, Norah Pezzin, diz que o Ministério Público fez pedido em forma de liminar e a expectativa é que o Judiciário se manifeste no início da próxima semana. “O que eles estão pedindo é a indisponibilização de patrimônio e que seja obrigado o pagamento de uma verba mensal a essas famílias até que o processo de indenização seja analisado”, explica a advogado. Essa indenização seria de R$ 1,2 mil mensal para cada família.

Na manhã deste sábado um geólogo está chegando em Concórdia para fazer uma vistoria no local em que ocorreu o deslizamento. A equipe da Defesa Civil e o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, já estão no local.