Homem chegou a entrar no estabelecimento, mas não levou nada

Um mercado que fica no Bairro Imperial foi arromabdo na madrugada deste sábado, dia 03. A Polícia Militar foi acionada pela a empresa de vigilância. O vidro da frente do estabelecimento foi quebrado, mas como o alarme disparou, o bandido fugiu sem levar nada.

Através das imagens das câmeras de monitoramento foi possível ver que o homem entro no mercado sozinho e estava com o rosto coberto. As imagens serão eutilizadas na investigação.

Informações - André Krüger