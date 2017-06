Motorista perdeu o controle do carro e bateu no guard rail na manhã deste sábado

Um homem de 28 anos teve ferimentos leves após colidir um Gol, com placas de Irani, no gard rail da pista, na BR - 282, no quilômetro 438. O acidente aconteceu neste sábado, dia 03.

Os bombeiros de Irani fizeram o atendimento e conduziram o motorista ao Pronto Atendimento do município para avaliações médicas.