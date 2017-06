O Simpósio do Leite que este ano terá sua 14ª edição, será realizado entre os dias 7 e 8 de junho, junto ao Pólo de Cultura, no Parque da Accie, em Erechim, RS. As inscrições ainda podem ser feitas na sede da Associação dos Médicos Veterinários do Alto Uruguai (Amevau), promotora do evento.

Produtores de Concórdia devem marcar presença no evento. Estudantes, professores, técnicos e pesquisadores, vão participar da Mostra de Trabalhos Científicos, apresentando pesquisas sobre o setor lácteo nacional e que traz soluções para a produção leiteira no País. “Quem atua no setor do leite, tanto produtores, representantes de laticínios, entre outros, terão a oportunidade de adquirir novos conhecimentos, além de conhecer as novidades em tecnologia do setor”, adianta o coordenador geral do evento, Walmor Vanz. “Vamos receber produtores de Concórdia e da região e também alunos do Instituto Federal”, conta.

O primeiro dia de evento será composto pela Mostra dos Trabalhos Científicos e respectivas avaliações, além de duas palestras. A primeira abordará o manejo de novilhas e pré-parto e um novo conceito em produção de volumoso. A tarde está reservada ao Fórum Nacional de Lácteos, que este ano abordará a situação da assistência técnica no Rio Grande do Sul e Brasil. O segundo dia será composto de outras cinco palestras técnicas, voltadas novamente a produtores, estudantes, pesquisadores e professores da área de produção de leite. “A finalidade do Simpósio é apresentar conhecimento, alternativas e ferramentas para que os produtores tenham menos custo na produção e mais lucro. É uma atividade como qualquer outra, que tem que render, e nossa proposta é mostrar os caminhos”, ressalta Vanz.

Para quem deseja buscar mais informações sobre o Simpósio do Leite, é possível acessar através do site oficial do evento, simposiodoleite.com.br, pelo email contato@simposiodoleite.com.br e também por telefone através dos números (54) 99691-8408 e 99680-1635.