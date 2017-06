Avião faz pouso de emergência no interior da cidade de Ouro

Um avião monomotor fez um pouso de emergência em uma lavoura de propriedade do agricultor Valdecir Bonamigo, na comunidade de Serra Alta, interior de Ouro. O fato aconteceu por volta das 15h30min desta sexta-feira, dia 02.

Segundo informações apuradas pela reportagem da Rádio Capinzal, o avião é novo e vinha do Rio Grande do Sul com destino a São Paulo onde faria uma entrega. Ao sobrevoar o interior de Ouro o piloto percebeu que a hélice começou a apresentar problemas, obrigando o pouso na lavoura.

A aeronave, com prefixo PU na fuselagem, tinha apenas o piloto, que tem cerca de 25 anos e por sorte não se feriu. O jovem recebeu apoio de moradores que o levaram até a rodoviária. Enquanto o avião foi deixado na lavoura para que seja consertado e em seguida retome o vôo.

(Fonte: Rádio Capinzal).