Ele vai participar de uma "clínica de voleibol" com atletas da Apav.

O levantador, ex-seleção brasileira de voleibol, Marlon Muragati Yared, vai estar em Concórdia neste fim de semana. Ele vai participar neste sábado, dia três, de uma clínica de voleibol com atletas da Associação de Pais e Amigos do Voleibol, Apav, a partir das 8h30, na AABB.

A tarde, acontece um amistoso entre Apav e Pinheiro Preto, às 14h30, na SER Sadia. Também acontecerá um amistoso na SER Sadia, entre equipes femininas.

Às 16h, ocorre um jogo entre o atleta e amigos, às 16h.

A programação será encerrada à noite, às 20h, com jantar no Restaurante do Melão.