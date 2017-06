Motivo foram as chuvas desta semana.

Rodada do Interiorano cancelada neste fim de semana

Em função das chuvas que caíram nesta semana, todas as dez partidas pelas séries B e C do Interiorano de futebol amador estão canceladas neste fim de semana. A informação consta em Resolução da Fundação Municipal de Esportes, publicada nesta sexta-feira, dia dois. O documento também destaca que a decisão foi proferida pela Coordenação Técnica da competição.