Três veículos se envolveram em um acidente no início da tarde desta sexta-feira, dia dois, próximo ao Posto São Jorge, na Rua Adílio Hilário Mutzemberg, no bairro Guilherme Reich. A colisão envolveu um Ford/Fiesta de Florianópolis e um Focus e uma Ecosport de Concórdia.

Segundo as informações, a Ecosport descia por uma via secundária para acessar a rua Adílio Hilário Mutzemberg, quando acabou batendo no Focus, que fazia o sentido centro/bairro. O Focus atingiu o Fiesta, que fazia o sentido bairro/centro e os dois carros pararam no acostamento da via.

Os danos foram apenas materiais. Nenhum dos motoristas ficou ferido.