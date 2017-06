Caminhoneiro de Lindóia do Sul é detido com uma tonelada de maconha no PR

A Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) apreendeu quase uma tonelada de maconha nesta quinta-feira dia 1º em Cascavel, no Oeste do Paraná.



A droga foi encontrada pelo cão farejador Shogun, em um caminhão com placas de Santa Catarina carregado com soja. Segundo a Denarc, os agentes desconfiaram do motorista, que deu informações contraditórias em uma fiscalização de rotina e acionaram o cachorro policial.

O homem, de 37 anos, seria morador do município de Lindoia do Sul. Ele foi preso e confessou que, de fato, traficava a droga. Ele disse à polícia que ganharia R$ 10 mil para transportar a maconha de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, a Imbituba, em Santa Catarina. Ele foi levado à carceragem da Delegacia de Cascavel, onde está preso.

Com informações / G1